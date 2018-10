Roma, i convocati: tornano De Rossi e Kolarov. Out Pastore

© foto di www.imagephotoagency.it

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il CSKA Mosca valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Tornano a disposizione De Rossi e Kolarov, out Pastore per infortunio. Di seguito l'elenco completo.

Portieri - Olsen, Mirante.

Difensori - Lu. Pellegrini, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas,

Centrocampisti - Cristante, Lo. Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Nzonzi.

Attaccanti - Dzeko, Schick, Under, Kluivert, El Shaarawy.