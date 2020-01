Fair play della Roma, che attraverso il proprio profilo Twitter ha mandato un messaggio di auguri al difensore della Juventus Merih Demiral, infortunatosi al legamento e al menisco proprio come Nicolò Zaniolo nella sfida di ieri sera all'Olimpico. "In bocca al lupo a Merih Demiral, che nella partita di ieri ha subito lo stesso infortunio di Nicolò. Ti aspettiamo presto in campo", il tweet del club giallorosso.

In bocca al lupo a @MerihDemiral, che nella partita di ieri ha subito lo stesso infortunio di Nicolò. Ti aspettiamo presto in campo. https://t.co/0Z5Ho41iLX — AS Roma (@OfficialASRoma) January 13, 2020