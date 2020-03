Roma, i tifosi rinunciano ai rimborsi per il Siviglia. Raccolta fondi per lo Spallanzani

vedi letture

Mentre la Roma cerca un modo per arrivare in Spagna, i 600 tifosi giallorossi, che non potranno andare a Siviglia dopo aver acquistato i biglietti, hanno deciso di aiutare il loro Paese nell’emergenza Coronavirus: è stata infatti organizzata la raccolta fondi per sostenere l’istituto per le Malattie infettive dello Spallanzani di Roma, con l’intero rimborso dei biglietti. In poche ore oltre 2000 euro sono stati racimolati, secondo le fonti del Corriere dello Sport.