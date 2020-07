Roma, Ibanez va ko: sarà sicuramente out contro la SPAL e la Fiorentina

Domenica sera nel match contro l’Inter è uscito dal campo proprio nel suo momento migliore, Roger Ibanez. Il difensore brasiliano, a causa di un risentimento muscolare all'adduttore della gamba destra, è stato costretto a lasciare il posto in campo al rientrante Chris Smalling. Ieri si è sottoposto ad una risonanza magnetica, che ha confermato che dovrà rimanere fuori alcuni giorni: le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno dallo staff medico romanista sottolinea il Corriere di Roma - ma sicuramente non ci sarà domani sera a Ferrara contro la Spal e quasi certamente salterà anche il match di domenica contro la Fiorentina. Potrebbe rientrare il 29 a Torino contro la formazione granata o tre giorni dopo contro la Juventus nell'ultima di campionato, anche se l’obiettivo è riaverlo a disposizione per l’Europa League.