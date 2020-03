Roma, ieri esami ecografici per Under e Perotti dopo i problemi muscolari dei giorni scorsi

Nella giornata di ieri, prima del rompete le righe, in casa Roma c’è stato il tempo per un paio di esami medici. Nello specifico la società giallorossa ha sottoposto ad esami ecografici sia Cengiz Under che Diego Perotti, entrambi alle prese con noie muscolari (quadricipite il primo, polpaccio il secondo). Il fatto che dall’ecografia non si sia poi passati alla risonanza, sottolinea Il Messaggero, lascia intendere come queste siano problematiche di lieve entità.