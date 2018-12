© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I numeri raccontano meglio di tante altre parole il momento di difficoltà che sta vivendo la Roma. Come riporta Opta attraverso i propri social la formazione giallorossa ha concesso gol in ognuna delle ultime 30 trasferte in Champions League, la striscia più lunga nella competizione. Un rendimento che trova un gemello in quanto fatto dal Celtic di Glasgow.