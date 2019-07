Roma, il 7 agosto amichevole a Perugia contro l'Athletic Club di Bilbao

© foto di Alterphotos/Image Sport

Nelle scorse ore ha preso forma un nuovo impegno pre-stagionale per la Roma. I giallorossi infatti, come comunicato dalla squadra sfidante, affronteranno in amichevole i baschi dell'Athletic Club di Bilbao. La partita sarà disputata in data 7 agosto, alle ore 20, allo stadio Renato Curi di Perugia.