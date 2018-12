© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Clima surreale allo stadio Olimpico, dove è in corso la sfida tra Roma e Genoa. Record negativo stagionale di presenze per i giallorossi, che hanno registrato soltanto 27mila spettatori nell'impianto. Manca entusiasmo in casa capitolina, il cammino in campionato offerto finora non scalda i tifosi romanisti che hanno deciso di saltare l'appuntamento contro la formazione di Cesare Prandelli.