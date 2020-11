Roma, il club resta in Borsa. Fallito il delisting, Friedkin al di sotto della soglia del 90%

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Le azioni ordinarie di AS Roma rimarranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.: è quanto si legge dal comunicato emesso dalla Roma in seguito ai risultati dell'OPA. Fallito dunque il delisting con i Friedkin che non hanno tagliato la soglia del 90% del capitale sociale. Inoltre oggi verranno pagate ai titolari delle azioni ordinarie dell'Emittente portate in adesione all'Offerta un corrispettivo pari ad Euro 0,1165 per azione, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni a favore dell'Offerente. (ANSA).