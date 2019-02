'Fa parte di generazione azzurri che dà garanzie per futuro'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Di Zaniolo ne ho parlato molto bene ben prima della partita di ieri, è fondamentale che il ragazzo mantenga quell'umiltà che sta già dimostrando perché nello sport e nel calcio in particolare troppi complimenti possono alterare un percorso di crescita che sembra scritto. Ma non è il suo caso perché è un ragazzo serio e umile". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo la partita di ieri contro il Porto di Nicolò Zaniolo, più giovane italiano a segnare una doppietta in un ottavo di Champions. "A prescindere da simpatie di parte -ha detto Malagò- sono molto felice che la Roma ieri, anche per una serie di infortuni concomitanti di altri giocatori, abbia schierato 7 italiani. Era tanto che non accadeva. Io stravedo per ragazzi come Zaniolo, Chiesa, Barella e anche il reparto dei portieri dà garanzie assolute - ha concluso il capo dello sport italiano - C'è una generazione importante e l'accoppiata Mancini-Di Biagio dà le garanzie a tutto questo".