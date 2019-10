Per stampa Brasile giallorossi pronti a pagare 10 milioni euro

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 31 OTT - "Smentisco con fermezza di aver ricevuto offerte dalla Roma per Pepé". Lo ha detto, ai network del gruppo Globo, il presidente del Gremio Romildo Bolzan commentando quanto sostengono alcuni media brasiliani riguardo all'interesse manifestato da giallorossi per il nuovo talento della squadra di Porto Alegre. Il 22enne Pepé, omonimo dell'attaccante ivoriano preso in estate dall'Arsenal, gioca anche lui nel reparto avanzato e pur partendo spesso dalla panchina quest'anno è il vicecapocannoniere del club, con 11 gol in 42 partite. E' stato anche uno dei pochi giocatori del Gremio a non essere stato contestato dalla 'torcida' dopo la sconfitta per 5-0 contro il Flamengo nella semifinale della Libertadores. Per trattare la sua cessione, che potrebbe avvenire già a gennaio, è in Europa l'agente Giuliano Bertolucci, ma alla dirigenza gaùcha non risultano pervenute offerte da Trigoria, anche se la stampa locale sostiene che la Roma si sarebbe fatta avanti con una proposta di 10 milioni di euro.