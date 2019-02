© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime su Manolas direttamente da Il Messaggero. Aspettando la nuova visita fissata per domani a Villa Stuart, il difensore ieri ha continuato la sua personale rincorsa verso il derby. Terapie e lavoro personalizzato ai quali poi si è poi aggiunta anche la parte tattica alla quale il greco ha presenziato senza partecipare attivamente. Oggi si attende uno step successivo, ossia iniziare a lavorare effettivamente sul campo per capire come reagirà la caviglia destra alle sollecitazioni. Intanto l'arto s'è sgonfiato e la paura è rientrata: due buoni segnali. A tal punto che ieri a Trigoria c'era anche chi off record azzardava che in giornata Kostas potrebbe alternare esercitazioni con il gruppo a quelle individuali: da verificare. È chiaro che sia oggi che in previsione di sabato a fare la differenza saranno le sensazioni del calciatore che ha patito un infortunio simile con la nazionale greca a metà novembre.