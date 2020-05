Roma, il recupero di Zaniolo prosegue bene: a disposizione di Fonseca entro 40 giorni

vedi letture

Nei giorni scorsi Nicolò Zaniolo è tornato a correre a Trigoria e dopo esami approfonditi è stato evidenziato come la stabilità del ginocchio e la resistenza dello stesso arto operato 4 mesi fa, stiano procedendo dando sempre esiti positivi. Non potrà tornare a disposizione di Fonseca prima di 40 giorni, ma nel caso in cui il campionato dovesse ripartire, potrà dare il proprio contributo alla squadra con Fonseca che sarebbe più che felice di poterlo riavere tra i convocabili. A riportarlo è l'edizione romanda del Corriere della Sera. Secondo quanto riportato da Sky, vederlo in campo a luglio, dopo sei mesi dall'intervento, è tutt'altro che un sogno anche se poi sarà Fonseca a decidere insieme allo staff medico come e quando farlo rientrare in gruppo con i compagni.