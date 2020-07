Roma, il recupero di Zaniolo sarà graduale: in panchina con l'Inter, l'obiettivo è il Siviglia

Dopo la rottura del crociato, Nicolò Zaniolo è tornato in campo con la maglia della Roma e ha trovato il suo primo gol post-infortunio nel 3-0 rifilato al Brescia a domicilio. In quel caso, così come nell'ultima partita di campionato con l'Hellas Verona, l'ex Inter è subentrato nel secondo tempo perché Paulo Fonseca vuole che il suo recupero sia graduale, al fine di portarlo alla forma migliore entro la sfida di Europa League con il Siviglia. Anche contro i nerazzurri, la sua ex squadra, il classe '99 partirà dalla panchina. L'obiettivo è conquistare sempre più minuti per ottenere una condizione migliore giorno per giorno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.