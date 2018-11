Roma, il risveglio di Cristante: da mediano ricorda quello di Bergamo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Messaggero oggi in edicola elogia Bryan Cristante, ovvero "il calciatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere". A far discutere è solo il suo rendimento non in linea con gli standard atalantini della scorsa stagione ma nell'ultima gara la tendenza è cambiata, dimostrando continuità in entrambe le fasi.