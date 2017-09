Roma, il ritorno di Florenzi. Primi minuti giallorossi per Schick

© foto di Federico Gaetano

L'edizione odierna del Corriere della Sera - Roma dedica spazio all'amichevole dell'Olimpico disputata ieri tra Roma e Chapecoense. Una serata di festa, nel segno di Alessandro Florenzi, perché la partita ha segnato il ritorno in campo del jolly giallorosso, che ha anche indossato la fascia di capitano nei 75' giocati. I capitolini hanno vinto per 4-1, grazie alle reti di Florenzi (rigore), Perotti e alla doppietta di Antonucci (a segno il sopravvissuto Ruschel per i brasiliani). Si è rivisto anche Schick per 25': pochi guizzi e condizione ancora lontana per l'attaccante della Repubblica Ceca.