© foto di Marco Iorio/Image Sport

L’attore Pierfrancesco Favino, in questi giorni nelle sale cinematografiche con ‘Hammamet’, ha parlato a Sky Sport della sua squadra del cuore, la Roma: “Credo che ci sia un vantaggio oggettivo nella Roma di quest’anno, ovvero la mancanza di ambizioni iniziali. Io sono romanista e voglio che la Roma vinta e credo anche che si possa fare. Stasera sarò allo stadio, spero che sia una bella partita. Secondo me è una squadra che ha finalmente una costruzione logica di qualche tipo, mi piace molto anche Fonseca. Anno zero? Lo è un po’ per noi romanisti con tutte le scorie che ci portiamo dagli ultimi anni. Il campionato è lungo. c’è ancora tanto da giocare, ma credo che l’ossatura che si inizia a vedere sia interessante”.