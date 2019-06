Roma, il vice di Fonseca saluta lo Shakhtar: "Sempre nel mio cuore"

© foto di Federico Gaetano

Dopo Paulo Fonseca, anche il suo vice Nuno Campos ha voluto ringraziare e salutare lo Shakhtar Donetsk in vista del suo approdo alla Roma: "Grazie a tutta la famiglia dello Shakhtar per il bellissimo viaggio fatto insieme. Resterete nel mio cuore. Avrete per sempre il mio supporto e un grande tifoso in più". Questo il suo ultimo post su Instagram: