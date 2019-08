La Roma è scesa in campo per l'odierno allenamento in vista di Roma-Genoa. Allenamento molto lungo, ben oltre le due ore: un'ora in palestra con potenziamento muscolare, poi lavoro atletico su Campo Testaccio, un esercizio su possesso palla e pressing e poi tattica. Lavoro in gruppo per Pastore e Veretout, assenti Gonalons e Coric, come riferito da Roma TV.