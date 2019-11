Roma in Europa League, un successo e un pareggio per qualificarsi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I giallorossi hanno vinto per 4-0 l’andata con i turchi - ricorda il Corriere dello Sport - ma sono in svantaggio nei confronti con il Borussia Moenchengladbach, che dunque deve scavalcare. In virtù dello scontro diretto tra tedeschi e turchi in programma all’ultima giornata (solo una può fare 6 punti), a quota 9 la Roma sarebbe sempre qualificata, sia battendo il Basaksehir e pareggiando l’ultima sia pareggiando con i turchi e vincendo contro il Wolfsberger. In entrambi i casi, o si lascia una delle altre due alle spalle oppure avrebbe la meglio per la classifica avulsa in caso di arrivo a 3 squadre a 9.