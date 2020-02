vedi letture

Roma, in gol per la decima gara europea consecutiva: prima volta nella storia per il club

Interessante statistica riportata dalla Roma sul proprio profilo Twitter. Per la prima volta nella sua storia, infatti, i giallorossi sono andati a segno per dieci partite europee consecutive, grazie alla rete di Carles Perez di ieri contro il Gent. Tra una settimana Fonseca proverà a continuare la striscia proprio in Belgio, nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.