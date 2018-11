Roma in partenza per la Russia. Con Manolas ma senza De Rossi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma partirà già oggi per la Russia in vista della partita di mercoledì allo stadio Luzhniki contro il CSKA. Fra i convocati di Di Francesco tornerà Kostas Manolas dopo lo stop di Firenze, mentre non ci saranno De Rossi, Karsdorp, Luca Pellegrini e Perotti, tutti alle prese con fastidi fisici e non recuperabili per Mosca. A riportarlo è il Corriere della Sera nella sua edizione capitolina.