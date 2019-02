Roma, incertezza stadio: il sì all'impianto spacca il Movimento 5 Stelle

"Il sì allo stadio spacca M5S". Il Messaggero, nelle pagine dedicate alla cronaca romana, evidenzia come l'annuncio in pompa magna fatto ieri dal sindaco Raggi in relazione al nuovo impianto di Tor di Valle abbia diviso la maggioranza in Consiglio comunale. Vertice ad alta tensione, scrive il quotidiano, tante voci contrarie. E non è un caso che la giunta abbia disertato la presentazione della relazione del Politecnico di Torino, giudicata non così positiva da diversi esponenti del movimento.