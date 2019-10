Roma, individuale per Mkhitaryan, Under e Dzeko. In gruppo Perotti

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Roma è tornata ad ad allenarsi in vista del match contro la Sampdoria, in programma domenica alle 15:00. La squadra - riporta vocegiallorossa.it - ha svolto un iniziale lavoro in palestra per poi eseguire il torello, un lavoro atletico e, infine, un lavoro tattico. Riabilitazione per Zappacosta, Diawara, Pellegrini mentre Mkhitaryan, Ünder e Dzeko hanno svolto lavoro individuale.