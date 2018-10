Roma, individuale per Pastore, Kolarov e De Rossi

Fonte: vocegiallorossa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma di Eusebio Di Francesco, priva dei giocatori impegnati con le nazionali, è tornata a lavorare quest'oggi per due sedute di allenamento. In mattinata, intorno alle 10:30, la squadra si è riunita dapprima in palestra e, dopo un lavoro di circa 40', è scesa in campo per una parte atletica. Lavoro individuale per Pastore, De Rossi e Kolarov.

La sessione pomeridiana, invece, è iniziata alle ore 15. Dopo il consueto riscaldamento, spazio a una lunga fase tattica, seguita da una partitella a campo ridotto con la Primavera.