Roma, Jesus al 45': "Continuare così, non è ancora finita"

La Roma è in vantaggio per 2-0 contro il Chievo dopo il primo tempo. A segno Schick e Dzeko. Al termine del primo tempo, a Premium Sport, interviene il difensore giallorosso Juan Jesus: "Dobbiamo continuare così perché non è ancora finita, sapevamo fosse difficile. Dobbiamo sistemare un po' di cose per la gara, al Liverpool penseremo dopo, se vinciamo possiamo preparare meglio la gara di mercoledì”.