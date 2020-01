Dopo riforma che ha creato Sport,in compagnia di Bebe Vio

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il presidente del Coni Giovanni Malagò è tornato a seguire le partite della Roma, squadra per la quale non ha mai nascosto di fare il tifo (e di cui suo padre Vincenzo è stato vicepresidente) in tribuna autorità, ovvero il settore che, per la sua carica, gli compete e dov'era sempre andato fino alla riforma che ha creato Sport&Salute, con i successivi dissapori con il presidente e ad della nuova società, Rocco Sabelli, poi dimessosi. Ma oggi Malagò è di nuovo in tribuna autorità, seduto accanto alla campionessa paralimpica Bebe Vio e dietro la coppia Mancini-Vialli, i gemelli doriani ora ct e dirigente azzurro. Prima dell'inizio, al momento di entrare in tribuna, Malagò ha ricevuto abbracci e strette di mano da varie persone che si trovavano in quello stesso settore. (ANSA).