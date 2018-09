© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito dall'edizione romana del Corriere della Sera, i circa 30mila tifosi giallorossi che si recheranno allo stadio Olimpico domenica all'ora di pranzo per assistere alla sfida contro il Chievo Verona, saranno spettatori di un evento, fin qui, unico: la seconda partita da titolare consecutiva per Rick Karsdorp. L'olandese sta bene e per questo Di Francesco è deciso a dargli ancora fiducia contro i gialloblu.