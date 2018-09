Roma, ko in amichevole contro il Benevento. A segno Bucri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brutta figura per la Roma, che esce sconfitta dal Ciro Vigorito di Benevento, dopo aver sfidato i sanniti in amichevole. Padroni di casa avanti con Insigne e Asencio, accorcia Bucri per i giallorossi. In formazione diversi big come Karsdorp, Jesus, Marcano, Santon, Coric, Fazio e Pastore.