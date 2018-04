Roma, Koarov ai box: ora la vetrina tocca Jonathan Silva

© foto di Federico Gaetano

Anche gli indispensabili devono tirare il fiato. Così, per la trasferta contro la Spal, Aleksandar Kolarov è rimasto a casa, curando così in modo migliore i piccoli acciacchi muscolari che hanno contrassegnato la sua stagione da protagonista. E allora Di Francesco ieri ha anticipato: "Jonathan Silva è in vantaggio su Luca Pellegrini". Il difensore argentino quindi, da gennaio in prestito dallo Sporting Lisbona alla Roma, è pronto per fare il suo esordio nella Roma. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.