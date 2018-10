Roma, Kolarov ce la fa: stasera sarà in campo contro il Viktoria Plzen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aleksandar Kolarov, riporta 'Sky', ha dato la sua disponibilità a scendere in campo contro il Viktoria Plzen. Il laterale serbo verrà schierato dal primo minuto dall'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco, con Davide Santon che si accomoderà in panchina. Questo il probabile undici: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini, Nzonzi, Cristante; Under, Dzeko, Kluivert.