Roma, Kolarov e De Rossi a disposizione per il CSKA

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alexander Kolarov e Daniele De Rossi lavorano per essere a disposizione di Eusebio Di Francesco per la sfida di Champions League contro il CSKA Mosca. I due giocatori verranno probabilmente lasciati a riposo nella sfida della Roma contro la SPAL di sabato, per essere a completa disposizione nella gara di martedì all'Olimpico.