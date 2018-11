© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mancano 48 ore alla sfida contro l'Udinese e la Roma di Eusebio Di Francesco è tornata ad allenarsi. La squadra ha iniziato la sessione in sala video, per poi effettuare una fase di attivazione muscolare in palestra e poi scendere sul terreno di gioco per lunga parte tattica, con alcuni giocatori della Primavera aggregati al gruppo. Presenti Kolarov e Manolas. Lavoro individuale in campo per Pastore, Perotti e Marcano, lo stesso svolto da De Rossi ma in palestra. Assente Santon per influenza.