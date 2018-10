Roma, Kolarov verso il forfait. Santon il sostituto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con ogni probabilità Aleksandar Kolarov non giocherà Roma-CSKA Mosca. Il serbo, in dubbio sin dalla vigilia, non riuscirà a recuperare per la sfida con i russi. Al suo posto giocherà Davide Santon. Regolarmente disponibile, invece, Daniele De Rossi.