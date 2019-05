Roma, l'ex Aquilani: "Ho giocato coi più forti. De Rossi è tra questi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex centrocampista della Roma, Alberto Aquilani, ha parlato ai microfoni di Roma TV. Ecco le sue dichiarazioni, a partire da De Rossi: "Daniele è stato un giocatore straordinario, un calciatore internazionale. Lo paragono sicuramente ai big. Ho giocato con tanti grandi calciatori e centrocampisti e sicuramente lui è stato uno di quelli".

La corsa Champions? "Le possibilità per la qualificazione in Champions, realisticamente parlando, sono poche. Non dipende solamente da noi ma da altre tre squadre. Mi dispiace arrivare a sperare in un miracolo all’ultima giornata. Sicuramente andranno fatte valutazioni perché qualcosa è stato sbagliato. Nel calcio però, poi, la palla è rotonda per cui può succedere di tutto".