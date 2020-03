Roma, la ripresa degli allenamenti è stata spostata a mercoledì 18 marzo

La Roma sarebbe dovuta tornare in campo domani per la ripresa degli allenamenti, tuttavia la ripresa delle sessioni è stata spostata a mercoledì 18 marzo alle ore 11, vista l'assenza di impegni ufficiali in programma e in attesa di comunicazioni da parte dell'UEFA, pronta a riunirsi martedì.