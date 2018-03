Roma, la tifoseria risponde: Olimpico già sold out per il Barcellona

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutti all'Olimpico per tifare la Roma contro il Barcellona. Dopo i 47 mila presenti contro lo Shakhtar Donetsk, la tifoseria giallorossa risponde: secondo quando riferito da vocegiallorossa.it, sono rimasti a disposizione soltanto tagliandi per la zona Premium, oltre ovviamente a quelli destinati ai tifosi blaugrana. Olimpico praticamente sold out, a venti giorni dalla gara valevole per i quarti di finale di Champions League.