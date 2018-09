Roma-Lazio, il doppio ex Manfredonia: "Oggi i valori sono simili"

© foto di Federico De Luca

Lionello Manfredonia, in qualità di doppio ex di Roma e Lazio, ha parlato del derby in programma per oggi a La Gazzetta dello Sport: "La Lazio ha avuto un ottimo avvio ed arriva più rilassata rispetto alla Roma, che invece è partita maluccio. Sulla sponda giallorossa c’è di certo più preoccupazione. Diciamo che in questo momento i valori tra le due squadre si equivalgono. Pastore? L’argentino ha tantissima classe, la sua qualità non si discute. Ma in Italia si gioca più veloce che in Francia, deve ritrovare ritmo e aggiungere quantità. Se crescerà anche come temperamento può essere decisivo. Anche se secondo me la Roma paga le tre cessioni di Alisson, Nainggolan e Strootman. Quei tre lì spostavano tantissimo, sono dei campioni. Al loro posto sono arrivati ottimi giocatori, ma che devono ancora inserirsi e che non valgono chi c’era prima. Ma non è una critica a Monchi, chiaramente il d.s. deve capire il mercato italiano. Lasciamolo lavorare senza criticarlo troppo.

Milinkovic-Savic? La Lazio ha fatto bene a tenerlo, vedrete che partirà la prossima estate, con l’offerta giusta. Il serbo è stato un grande colpo di Tare, vale già adesso un top club. La Lazio mi sembra più squadra, più collettivo. La Roma invece ha maggiori individualità per risolvere la partita. Di Francesco comunque è uno dei migliori allenatori dell’ultima generazione, è sbagliato prendersela con lui. Il suo è un calcio propositivo, coinvolgente. Anche se oggi peserà molto la condizione fisica delle due squadre".