Roma-Lazio, rischio contestazioni: blindate le zone rosse della città

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il derby - si sa - è una delle partite più attese dell'anno, specialmente a Roma. E mai come in questa stagione il rischio contestazioni è alto, sia da un lato che dall'altro. Proprio per questo, come si apprende sul Corriere di Roma, sono state blindate tutte le zone considerate rosse: lungotevere, ponte Duca d'Aosta, Piazza Mancini. E anche le aree di parcheggio, sia per i tifosi di fede giallorossa che per quelli di fede biancoceleste. In modo da garantire appieno l'ordine pubblico.