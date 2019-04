© foto di Federico Gaetano

Ultime di formazione per quanto riguarda la Roma in vista della sfida di questa sera con la Fiorentina direttamente da Sky Sport. Confermata la presenza di Mirante fra i pali al posto di Olsen, in attacco la sorpresa dell'ultimo minuto potrebbe essere la presenza dal primo minuto di Kluivert al posto di Under.

Roma 4-3-3 - Mirante; Santon, Fazio, Marcano, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Cristante; Kluivert, Dzeko, Perotti.