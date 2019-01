Roma, lesione al menisco per J. Jesus. Nuovi controlli nei prossimi giorni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Juan Jesus ha effettuato in nottata gli esami strumentali a Villa Stuart, dopo il trauma in iperestensione del ginocchio destro riportato nel corso del match di Coppa Italia contro l'Entella. Come riportato da Sky Sport, per il brasiliano si tratta di lesione al menisco interno e sarà sottoposto a nuovi controlli tra qualche giorno, per decidere come procedere per la riabilitazione.