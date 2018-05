Roma-Liverpool, il tifoso Cox ancora in pericolo: possibili danni cerebrali

© foto di Raimondo de Magistriis

La vicenda del tifoso del Liverpool Sean Cox, aggredito la scorsa settimana da alcuni tifosi romanisti, ha fatto il giro del mondo, sconvolgendo il calcio e non solo. Secondo quanto riportato da Leggo.it, sarebbe ancora presto per dichiarare l'uomo fuori pericolo: il fan dei Reds, infatti, è ancora in coma farmacologico e potrebbe aver riportato danni cerebrali permanenti. Per le verifiche del caso bisognerà attendere dunque che Cox si risvegli.