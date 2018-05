Roma-Liverpool, Riise: "Contento di stare nel mezzo, spero sia bella gara"

© foto di Federico Gaetano

Per chi tiferà John Arne Riise? Diviso tra Liverpool e Roma, l'ex laterale norvegese ha parlato della partita di stasera a Roma TV: “Quando giochi in casa in un'atmosfera come quella di Anfield o dell'Olimpico, ti carichi di energia. Hai voglia di dare di più, di correre per la tua squadra, per il club, per i tifosi. E anche quando sei stanco senti il pubblico cantare, che si fa sentire, questo ti aiuta a giocare meglio. All'Olimpico ci saranno 65.000 tifosi della Roma e 5.000 del Liverpool. Sarà fantastico con due grandi tifoserie. Sono contento di sedermi nel mezzo, così sarò uno spettatore neutrale. Spero semplicemente che sia una bella partita e che ci sia un bell'ambiente”.