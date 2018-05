Roma-Liverpool, Riise: "Non lasciamo che degli idioti rovinino la festa"

Dopo gli scontri dell'andata, il doppio ex di Liverpool e Roma John Arne Riise invita tutti al fair-play in vista del ritorno della semifinale di Champions di domani. Questo il suo tweet: "Non lasciamo che alcuni idioti rovinino una grande occasione per entrambe le tifoserie: 70.000 persone e un'atmosfera incredibile! Tifosi del Liverpool, godetevi Roma e il match. Tifosi giallorossi, accogliete i reds a braccia aperte! Insieme il calcio vincerà".

Don’t let some idiot fans ruin what will be a great occasion for both fans! 70.000 people and an incredible atmosphere🔝👏🏻 Lfc fans, enjoy the city and the game. Roma fans, welcome the reds fans with open arms! Together football wins! YNWA! FORZA ROMA

— John Arne Riise (@JARiiseOfficial) 1 maggio 2018