Roma-Liverpool, Voeller: "I giallorossi sanno cosa serve per passare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rudi Voeller, ds del Bayer Leverkusen, ha parlato a Premium Sport dall'Olimpico, dove sta per assistere alla sfida tra Roma e Liverpool: "Nel calcio tutto è possibile. Ieri sera ho visto una squadra come il Bayern uscire anche se era molto più forte del Real Madrid, perciò può capitare di tutto. La Roma sa cosa serve per passare il turno, si è visto con il Barca. Serve un po' di fortuna ma ce la possono fare. Salah è velocissimo ed è diventato un grandissimo giocatore, ma speriamo stasera non segni. La chiave sarà la difesa e Dzeko là davanti".