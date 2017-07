Roma, lombalgia per El Shaarawy: allenamento a parte in USA

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima seduta in America per la Roma di Di Francesco, scesa in campo all'Eastern Michigan University a Ypsilanti (circa 50 km da Detroit) per il primo dei due allenamenti previsti oggi. Stephan El Shaarawy lavorerà a parte in questi primi giorni di tournée per una leggera lombalgia, evidenzia vocegiallorossa.it.