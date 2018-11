Roma, Manolas a parte. Pastore prosegue con la riabilitazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo i due giorni di riposo concessi da Eusebio Di Francesco, riparte la preparazione della Roma in vista dell'anticipo di sabato prossimo alle 15 contro l'Udinese. La squadra ha iniziato la sessione in palestra per l'attivazione muscolare ed è poi scesa in campo per una fase atletica. Al termine della stessa, al via la parte tecnica insieme ai giocatori della Primavera. Presente Karsdorp. Pastore, tornato da Barcellona, continua il suo percorso di riabilitazione. Infine, Manolas si allena a parte.