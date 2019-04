Roma, Manolas ancora a parte. Individuale per De Rossi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma ha cominciato la preparazione in vista della sfida contro il Cagliari di sabato alle 18 allo Stadio Olimpico, con un lavoro tattico e atletico sul campo B dopo le consuete sessioni video e di palestra. Personalizzato per Kostas Manolas, individuale per De Rossi, Karsdorp e Santon.