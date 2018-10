Roma, Manolas in dubbio per l'Empoli. Ballottaggio Jesus-Marcano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Restano da monitorare, per il match di sabato sera contro l'Empoli, le condizioni di Kostas Manolas. Il greco, ieri in tribuna per influenza, si allena da giorni a ritmo ridotto per un problema al flessore. Qualora non dovesse recuperare, sarà ballottaggio tra Juan Jesus e Marcano. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.