Dopo il pareggio contro il Cagliari, la Roma di Paulo Fonseca si ritroverà a Trigoria martedì mattina per riprendere gli allenamenti. Il tecnico portoghese avrà due settimane di tempo per lavorare con la squadra, vista la sosta del campionato per gli impegni delle nazionali.